Wat je niet moeten eten als het warm is

Nu de temperaturen in Europa weer stijgen, raden experts aan om lichtere, hydraterende maaltijden te eten om het lichaam beter bestand te maken tegen de hitte. Zware maaltijden kunnen ervoor zorgen dat je je traag voelt, terwijl uitdrogende drankjes zoals energiedrankjes en koffie vermeden moeten worden. IJskoud voedsel kan tijdelijke verlichting bieden, maar kan leiden tot een lagere lichaamstemperatuur, terwijl hydraterend voedsel zoals fruit en groenten een belangrijke bron van vocht kunnen zijn. Experts raden aan om hydraterend voedsel aan te vullen met voedingsmiddelen die rijk zijn aan onverzadigde vetten en magere eiwitten en om drastische veranderingen in het dieet te vermijden. Voldoende hydratatie is essentieel, maar het is belangrijk om niet te veel water te drinken, omdat dit hyponatriëmie kan veroorzaken.