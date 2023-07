Wat zijn de gevolgen van een lange vliegreis voor je gezondheid?

Ben je ooit op een lange vliegreis geweest en voelde je je daarna uitgeput en ziek? Je bent niet de enige. Langeafstandsvluchten kunnen een aanzienlijke tol eisen van ons lichaam, van vermoeidheid tot uitdroging en spierpijn.



Verhoogd risico op bloedstolsels

Een van de meest ernstige gezondheidsrisico's van lange vliegreizen is de verhoogde kans op bloedstolsels, ook wel diepe veneuze trombose (DVT) genoemd. Dit gebeurt wanneer een bloedprop zich vormt in een ader in je lichaam, meestal in je benen. Een lange vliegreis kan je risico op DVT verhogen vanwege de beperkte bewegingsruimte in het vliegtuig en de droge lucht die de bloedsomloop vertraagt. Om dit risico te verminderen, is het belangrijk om op te staan ​​en rond te lopen om de doorbloeding te bevorderen, en om tijdens de vlucht compressiekousen of -sokken te dragen.

Uitdroging

De lage luchtvochtigheid in een vliegtuig kan leiden tot uitdroging, wat kan leiden tot hoofdpijn, vermoeidheid en een droge huid. Om dit te voorkomen, is het belangrijk om tijdens de vlucht veel water te drinken en alcohol en cafeïne te vermijden, aangezien deze stoffen uitdroging kunnen veroorzaken.

Oorpijn

Tijdens het opstijgen en landen van een vliegtuig kan er sprake zijn van ongemak of zelfs oorpijn als gevolg van de druk op je oren. Om deze pijn te minimaliseren, kun je kauwgom kauwen of slikken om de druk te verminderen. Als deze methoden niet werken, kun je overwegen speciale oordopjes te kopen die de druk op je oren verminderen.

Jetlag

Het oversteken van verschillende tijdzones kan je biologische klok verstoren en leiden tot symptomen van jetlag, zoals slaapproblemen, vermoeidheid en prikkelbaarheid. Om de effecten van jetlag te verminderen, kun je proberen te slapen tijdens de vlucht, wat betekent dat je de gordijnen van het vliegtuig dichtdoet en het licht uitdoet. Je kunt ook proberen om je aan de lokale tijd van je bestemming aan te passen, zodat je lichaamsklok zich geleidelijk aanpast.

Spierpijn

Langdurig zitten kan leiden tot stijfheid en spierpijn, vooral in de rug en nek. Om deze pijn te voorkomen, kun je regelmatig opstaan ​​en rek- en strekoefeningen doen. Het is ook een goed idee om een ​​neksteun of kussen te gebruiken om je houding te verbeteren en spanning in de nek te verminderen.

Het is belangrijk om op te staan, te bewegen en gehydrateerd te blijven, evenals je aan te passen aan de lokale tijd van je bestemming om de effecten van jetlag te verminderen. Door deze tips te volgen, kun je tijdens je volgende lange afstandsvlucht hopelijk comfortabeler en gezonder zijn.