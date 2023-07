Jongen van 10 drinkt te veel water na het spelen en wordt vergiftigd

Ray Jordan uit de Amerikaanse staat South Carolina had zo hard gespeeld dat hij flinke dorst had gekregen. Het 10-jarige jochie nam alleen geen twee glazen water, maar dronk zes flesjes in een uur. Daardoor liep hij een watervergiftiging op.

Hij begon over te geven en ongecontroleerd te bewegen. “Het leek alsof hij drugs had genomen of dronken was”, vertelden de ouders aan de lokale tv-zender WISTV. “Hij had geen controle meer over zijn hoofd en armen. Zijn motoriek was verdwenen.”

Ray werd met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Daar kreeg hij medicijnen “om hem te helpen zo veel mogelijk te plassen”. Zijn hersenen waren ook opgezwollen. “Daarom deed zijn hoofd zo’n pijn.”

Een watervergiftiging is minder onwaarschijnlijk dan je denkt. Bij mensen die een streng dieet volgen kan 4 liter op een dag al genoeg zijn om in de problemen te komen, een wielrenner na een zware bergrit kan echter wel 20 liter verstouwen.

Als je te veel water drinkt, daalt het natriumgehalte in je bloed, terwijl het bloedvolume juist toeneemt. Klachten zijn opzwellende handen en voeten, misselijkheid, braken, hoofdpijn en spierpijn. In ernstige gevallen kun je verward of slaperig worden of een epileptische aanval krijgen.

Het jongetje kwam er gelukkig weer snel bovenop en vroeg meteen nadat hij wakker werd om wat te eten. Zijn ouders willen mensen op de hoogte brengen van het gevaar van te veel water. “Het zou nooit bij ons zijn opgekomen dat het stillen van zijn grote dorst met veel water gevaarlijk was", aldus vader Jeff.