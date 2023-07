Roze koeken en fristi krijgen hun kleur door de toevoeging van dit smerige ingrediënt

Het staat heel neutraal op de ingrediëntenlijst van allerlei voedingsmiddelen en cosmetica als E120. Maar de herkomst van deze roze kleurstof is iets om snel te vergeten. Fristi, snoepjes, roze koeken en zelfs tomatensaus worden namelijk gekleurd met het sap van Zuid-Amerikaanse luizen.

“Het draait hier allemaal om de stof karmijnzuur”, vertelt professor Bruno De Meulenaer aan HLN. “Deze kleurstof is ideaal om voedingsmiddelen een felrode of felroze gloed te geven, en is daarom enorm geliefd bij producenten. Er is één keerzijde aan verbonden: om deze stof te verkrijgen, heb je grote hoeveelheden vrouwelijke cochenilleluizen nodig.”

Roze insectensap

Voor de productie van één kilogram karmijnzuur is zo'n 150.000 luizen nodig. Deze insecten worden dan ook in grote hoeveelheden van planten geschraapt in Zuid-Amerika, waarna ze gedood, gedroogd en geplet worden. “De makers gebruiken voor alle duidelijkheid wel alleen het sap van de insecten als kleurstof”, legt De Meulenaer uit. “Het is niet zo dat je de pootjes van een luis zal terugvinden in karmijnzuur.”

Toch zullen de meeste vegetariërs en veganisten deze stof niet binnen willen krijgen. ProVeg, een vereniging die pleit voor meer plantaardig voedsel, noemt dan ook bietensap als alternatief. “Deze stof is wel een stuk minder stabiel”, zegt De Meulenaer. “Het is voor grote producenten niet zo vanzelfsprekend om die zomaar te gebruiken in hun producten.”

Eet smakelijk

Je kunt het luizenextract herkennen door de verpakking erbij te pakken. “Als je een ingrediëntenlijst bekijkt, kun je zien welke stoffen aan een product zijn toegevoegd.”, aldus De Meulenaer. “De kleurstof karmijnzuur kun je makkelijk herkennen aan het E-nummer E120.“

E-nummers staan voor Europees goedgekeurde toevoegingen, waaronder geur-, kleur- en smaakstoffen. E120 zit bijvoorbeeld in roze koeken, yoghurt, winegums, lolly's, rode M&M’s, kant- en klare tomatensoep en Fristi. De kleurstof is ook te vinden in verfproducten en cosmetica zoals lippenstift, lipgloss, nagellak en oogschaduw.