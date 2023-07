In zee zwemmen met een wondje: een goed idee?

De volkswijsheid is dat zout bacteriën dood en dat zwemmen in zee met een wondje dus juist goed is.

“Het klopt dat zout de groei van bacteriën afremt, dus de gedachte is niet onlogisch”, aldus Karlijn van Halem van het Jessa Ziekenhuis tegen Het Nieuwsblad. “Toch wordt het sterk afgeraden om met een open wond de zee in te gaan. De zee is namelijk niet steriel. Naast zout zitten er ook heel veel bacteriën en virussen in ons zeewater.”

“De zee bevat ook een aantal bacteriën die berucht zijn om hun infecties zoals Vibrio vulnificus, een bacterie die verwant is aan de veroorzaker van cholera. Zeker bij mensen met een zwak immuunsysteem kan deze voor ernstige infecties zorgen. Vooral in tropische wateren is het opletten geblazen, want hoe warmer het water, hoe meer bacteriën en hoe groter de kans op infecties. Maar door de opwarming van de aarde komen veel bacteriën ook in Europese kustgebieden al vaker voor.”

Een zwembad of een jacuzzi is een nog slechter idee. De gouden regel is – jammer genoeg voor de vakantieganger – om alle contact met water te vermijden. Lang verhaal kort: wondjes en water gaan niet hand in hand.