Wat is beter: meerdere korte wandelingen per dag maken of één lange?

Wandelen heeft vele voordelen voor zowel het lichaam als de geest, aldus Tamanna Singh, mede-oprichter van het Sports Cardiology Center in de Cleveland kliniek. Het belangrijkste is dat men beweegt, of het nu kort of lang is. Wandelen zorgt voor bloeddruk- en gewichtsbeheersing, houdt de bloedsuikerspiegel stabiel en helpt bij cholesterolverlaging en het verbeteren van de geestelijke gezondheid. Door regelmatig te wandelen, kan men al een positieve invloed op de gezondheid hebben.rtstikke goed bezig. Korte en lange wandelingen bieden beide verschillende voordelen. Wat het beste is, ligt aan jouw persoonlijke doelen.



Als je voornamelijk je conditie wilt verbeteren, dan wordt een langere wandeling (één tot anderhalf uur) met een gemiddelde intensiteit aanbevolen. Dit zal je uithoudingsvermogen trainen. Lange wandelingen zoals deze zorgen voor een goede doorbloeding, wat gunstig is voor je hart en longen.



Als het voornamelijk gaat om vetverbranding, dan maakt de duur van je wandeling niet zoveel uit, maar de intensiteit des te meer. Een wandeling van 15 minuten met hoge intensiteit kan je evenveel bieden als een wandeling van 30 minuten met lage intensiteit. Door sneller te lopen of bergopwaarts te lopen, verhoog je de intensiteit van je wandeling en komt er meer spanning op je spieren. Dit is niet alleen goed voor mensen die wandelen voor spieropbouw, maar voor iedereen die zijn of haar spieren wil versterken.

In principe maakt het voor de gezondheid van je lichaam niet veel uit of je een keer gaat lopen of enkele korte wandelingen maakt. Voor je mentale gezondheid kan het echter wel verschil maken, dus kies wat voor jou het meest comfortabel is.