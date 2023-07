O jee, vakantiediarree: wat kun je het beste doen (en wat absoluut niet)

Het kan zomaar gebeuren dat je last krijgt van buikloop op vakantie, vooral in warme landen waar de hygiënische standaarden lager zijn dan je gewend bent. Meestal wordt diarree veroorzaakt door een virale of bacteriële infectie, bijvoorbeeld door buikgriep of het eten van bedorven voedsel.

De darmwand is ontstoken, en neemt hierdoor minder vocht op. Diarreeklachten bestaan – naast het constant naar de wc moeten vanwege de waterige ontlasting – vaak uit kramp in de buik of buikpijn, vermoeidheid, koorts, hoofdpijn, overgeven en misselijkheid. Vooral ouderen en kinderen moeten oppassen voor uitdroging, zeker bij warm weer.

Welk eten en drinken?

Ook al heb je geen zin in eten en drinken, het is toch erg belangrijk om genoeg vocht en voedsel binnen te krijgen, wanneer je last hebt van buikloop. Probeer steeds kleine slokjes water, thee, bouillon of verdund vruchtensap te drinken, ongeveer twee tot drie liter per dag. Vermijd heldere sappen, zoals appelsap, want die kunnen juist laxerend werken.

Het is belangrijk om veel vezels te eten als je diarree hebt. Dit houdt de ontlasting soepel en geeft volume en stevigheid aan de inhoud van de darmen. Kies dus voor veel groenten, zoals snij- en sperziebonen, spruiten, broccoli, andijvie, paksoi of knolselderij. Vul dit aan met volkorenproducten, zoals volkorenpasta, volkorenbrood, havermout, zilvervliesrijst of volkoren couscous. Je kunt bij de plaatselijke apotheek ook nog ORS halen. Dit is een mengsel van zouten en suikers tegen uitdroging, zodat je naast vocht ook je mineralen aanvult.

Dit absoluut niet doen

Je denkt misschien: ik ga diarreeremmers (bijvoorbeeld Norit tabletten) slikken, want dan ben ik het snelst van de buikloop af. Dit is echter geen goed idee. Het gevolg is namelijk dat de veroorzaker van de diarree en de overige klachten, zoals een bacterie of parasiet, niet via de ontlasting verdwijnt, maar langer in je lichaam achterblijft.