Calorieën verbranden met wandelen: zoveel calorieën verbrand je per kilometer

Waarschijnlijk weet je dat je van wandelen niet erg snel afvalt. Maar iets scheelt het wel. The Hike bracht in kaart wat wandelen doet voor je gewicht:

Hoeveel Kcal verbrand je per kilometer?

Gemiddeld verbrand je ongeveer 55-80 Kcal per kilometer, afhankelijk van je lichaamsgewicht en loopsnelheid. Personen met een hoger lichaamsgewicht verbranden doorgaans meer calorieën.

Hoeveel Kcal verbrand je met 10 kilometer wandelen?

Over het algemeen kunnen we uitgaan van een gemiddeld calorieverbruik van 55-80 Kcal per kilometer. Als we uitgaan van het gemiddelde calorieverbruik van 70 Kcal per kilometer, kun je bij het wandelen van 10 kilometer ongeveer 700 Kcal verbranden.

Hoeveel calorieën verbrand je per half uur / 30 minuten?

Als je een snelheid van 5 km/u aanhoudt, kun je ongeveer 120-180 Kal per half uur verbranden. Dit aantal kan variëren afhankelijk van je gewicht en inspanningsniveau.

Hoeveel calorieën verbrand je per uur?

Bij een gemiddelde snelheid van 5 km/u verbrand je doorgaans 240-360 Kcal per uur. Nogmaals, dit kan verschillen op basis van individuele factoren.

Hoe ver / lang moet je wandelen om 500 kcal te verbranden?

Om 500 kcal te verbranden, moet je rekening houden met je lichaamsgewicht en de snelheid waarmee je wandelt. Laten we uitgaan van een calorieverbruik van 80 Kcal per kilometer.