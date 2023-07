Dit zijn de 12 fases van een burn-out

Meer dan een miljoen Nederlanders hebben last van burn-outklachten. Veel mensen die een burn-out hebben gehad zeggen achteraf dat ze het niet zagen aankomen. Ze beschouwden zichzelf als harde werkers, die van aanpakken weten. Toch vallen ze om.

Wil je niet in dezelfde val lopen dan is het zaak dat je de symptomen herkent. Psychologen Herbert Freudenberger en Gail North hebben daartoe het twaalf fasenmodel ontwikkeld. Herken je jezelf in een van de fases dan weet je dat je uit moet kijken.

Bewijsdrang

Je wil op obsessieve wijze laten zien wat je waard bent. Je probeert de allerbeste werknemer te zijn en neemt continu veel verantwoordelijkheid op je.

Steeds harder werken

Je werkt nooit hard genoeg voor je gevoel en kunt maar moeilijk stoppen.

Behoeften negeren

Je slaapt weinig, eet niet goed en hebt weinig sociale contacten, omdat alles in dienst staat van het werk.

Verdringing van conflicten

Je geeft niet toe dat er iets mis is. Je voelt je bedreigd, paniekerig en opgejaagd.

Herzien van waarden

Je verandert je kijk op de wereld. Vrienden en familie vind je niet langer belangrijk. Hobby's zijn irrelevant. Werk is het enige wat nuttig is.

Ontkennen van problemen

Je vindt collega's maar lui en ongedisciplineerd. Je bent hard en cynisch en vindt dat problemen niet aan jou liggen maar aan je werkdruk.

Terugtrekken

Je sociale leven wordt steeds kleiner en je raakt geïsoleerd. Mogelijk zoek je ontspanning in alcohol en medicijnen.

Gedragsverandering

Je gedraagt je anders dan vroeger. Vrienden en familie maken zich zorgen.

Depersonalisatie

Je vindt jezelf en anderen waardeloos en merkt niet langer meer waar je zelf behoefte aan hebt.

Innerlijke leegheid

Je voelt je leeg van binnen en om daar over heen te komen ga je overdrijven met andere activiteiten zoals seks, sport of alcohol.

Depressie

Je voelt je verloren, onzeker en uitgeput. Je toekomst ziet er inktzwart uit.

Burn-out

Een totale geestelijke en fysieke instorting. Je hebt langdurig hulp nodig. Volledig herstel kan jaren duren.