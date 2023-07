Te veel zout is slecht – voor je hart en voor je slaap

Het is algemeen bekend dat een te hoge zoutinname slecht is voor de gezondheid. Dit komt doordat het de bloeddruk kan verhogen en het risico op hartproblemen kan vergroten. Maar wist je dat er ook een verband bestaat tussen een hoge dagelijkse zoutinname en de kwaliteit van je slaap?

Hoeveel zout je elke dag zou moeten hebben

De American Heart Association adviseert een maximum van 2300 mg natrium per dag (een theelepel zout bevat ongeveer 2300 mg natrium), maar het is altijd beter om minder te gebruiken. Voor een optimale gezondheid wordt aanbevolen om te streven naar 1500 mg natrium per dag.

Volgens de FDA consumeren de meeste mensen echter veel meer natrium dan aanbevolen, namelijk gemiddeld 3400 mg per dag, wat een verdubbeling is van onze dagelijkse aanbevolen natriuminname.De meeste mensen consumeren echter veel meer natrium dan aanbevolen door de FDA. Gemiddeld consumeren zij 3400 mg per dag, wat twee keer hoger is dan de dagelijkse aanbevolen natriuminname.

Als u een hartaandoening heeft, hoe minder zout, hoe beter

Hart- en vaatziekten zijn de belangrijkste doodsoorzaak in de Verenigde Staten. Het consumeren van grote hoeveelheden zout kan leiden tot een hoge bloeddruk. Als een hoge bloeddruk langere tijd aanhoudt, kan dit leiden tot hypertensie en het risico op hart- en vaatziekten verhogen. Enkele voorbeelden van hart- en vaatziekten zijn:atherosclerose of hartfalen, of als u een hartaanval of beroerte heeft gehad.

Volgens Sandra Darling, DO, MPH, van Cleveland Health is het belangrijk om minder zout te consumeren dan de dagelijkse aanbeveling als u last heeft van hypertensie of hartaandoeningen.

"Een dagelijkse inname van minder dan 1500 mg natrium is ideaal om je bloeddruk onder controle te houden," aldus de deskundige.

De boosdoener van een hoge zoutinname is niet wat je denkt

"Vaak denken mensen dat hun zoutvaatje de boosdoener is", zegt Dr. Darling. "Maar een aanzienlijk deel van het natrium in onze voeding zit al in veel van het voedsel dat we eten - en de combinatie van beide kan snel oplopen."

Hier zijn enkele voorbeelden van natriumrijke voedingsmiddelen:

Pizza.

Brood, broodjes en crackers.

Granen.

Soepen en sauzen.

Ingeblikte voedingsmiddeln.

Kaas.

Verwerkte snacks zoals chips, tortillachips, popcorn en pretzels.

Bevroren voorgerechten.

Fastfood en kant-en-klaarmaaltijden.

Vleeswaren en ander vleesproducten zoals hotdogs, worst en salami.

"Als u uw maaltijden niet volledig bereidt met echt, onverwerkt voedsel, is de kans groot dat u te veel natrium binnenkrijgt", aldus Dr. Darlin.g.

Hoe zout uw bloeddruk beïnvloedt

Een normale bloeddruk ligt onder de 120/80. Een verhoogde inname van natrium kan leiden tot verstijving en vernauwing van de bloedvaten, wat ervoor zorgt dat het hart harder moet pompen om zuurstof te krijgen waar het nodig is. Dit kan resulteren in een hogere bloeddruk.

"Om een gezonde bloeddruk te behouden, is het belangrijk om te letten op de hoeveelheid natrium die je binnenkrijgt", aldus Dr. Darling. Je kunt jouw dagelijkse natriuminname berekenen met behulp van verschillende hulpmiddelen, gratis beschikbare apps of uw inname zelf optellen.

"Als mijn patiënten hun natrium voor een paar dagen berekenen, zijn ze meestal verbaasd hoeveel hoger het is dan ze hadden verwacht", zegt Dr. Darling. "Alleen omdat voedsel niet zout smaakt, wil nog niet zeggen dat het natriumarm is - het is belangrijk om hiervan op de hoogte te zijn, want het onder controle houden van uw inname is de beste manier om te voorkomen."

Maak er een gewoonte van om het voedingsetiket te controleren op het natriumgehalte van alle voedingsmiddelen, dranken en specerijen. Let op de portiegrootte en maak aanpassingen als u meer of minder eet dan wat wordt vermeld als één portie. Sommige restaurants geven mogelijk informatie over natrium en andere voedingswaarden op hun websites

De link tussen zout en slaap

Het verband tussen natrium en bloeddruk is redelijk bekend. Maar wist je dat natrium ook uw slaap kan beïnvloeden?

"Volgens Dr. Darling kan het eten van een maaltijd met veel natrium tijdens het avondeten bijdragen aan slaapstoornissen, deels als gevolg van een verhoogde bloeddruk en vochtretentie. Dit kan leiden tot een onrustige slaap, vaak wakker worden en je 's ochtends niet uitgerust voelen. Ik heb dit aan den lijve ondervonden nadat ik pizza had gegeten. Hoewel het een traktatie en een gezellig avondje uit is, zijn de nasleep enigszins onplezierig. Een teveel aan zout in je bloedbaan kan ervoor zorgen dat je die nacht mogelijk niet goed slaapt en je de volgende dag moe of duizelig voelt."

Het is geen verrassing als je bedenkt hoeveel natrium er in slechts een paar plakjes pizza zit. Een enkele plak kaaspizza kan ongeveer 500-600 mg natrium bevatten, dus met drie plakjes overschrijd je al de aanbevolen dagelijkse hoeveelheid van 1500 mg, alleen al met één maaltijd. Als je toppings zoals pepperoni toevoegt, zal het natriumgehalte nog hoger zijn.