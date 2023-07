Wat is een longaanval en wat moet je doen als het je overkomt?

Een hartaanval is een bekend gegeven, maar wat is nu eigenlijk een longaanval? Mensen met de longziekte COPD zijn vaak wel bekend met de heftige en nare ervaring van een longaanval, ook wel exacerbatie genoemd. Herken de signalen, kom meteen in actie en zorg dat je weet wat je moet doen.

Hoe herken je een longaanval

Mensen met ernstige COPD hebben meer kans op een longaanval. Je herkent een longaanval aan: duidelijk meer hoesten dan normaal, duidelijk meer en taaier slijm dan normaal en duidelijk meer benauwdheid dan normaal.

Wat te doen tijdens een longaanval

Probeer kalm te blijven, bel met de huisarts, volg de stappen van het longaanval actieplan en bekijk wat is afgesproken met de arts. Is er nog geen actieplan, dan kan deze in samenspraak met de longarts of huisarts worden samengesteld. Het kan zijn dat de medicatie hierna verandert. Stoppen met roken, voldoende lichaamsbeweging en jaarlijks de griepprik halen, kunnen de kans op een longaanval verkleinen.

De combinatie en hevigheid van symptomen bij een longaanval zijn per individu verschillend. Verpleegkundig specialist Longziekten Walter van Litsenburg van het Catharina Ziekenhuis Eindhoven legt op het YouTube-kanaal van het Longfonds uit hoe je de symptomen van een longaanval herkent en in actie komt: