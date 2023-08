Mensen krimpen 5 tot 8 centimeter als ze ouder worden. En dat begint veel eerder dan je denkt

Van oude omaatjes weten we wel dat ze ooit langer waren dan nu, maar wist je dat je al vanaf je dertigste begint te krimpen? Gelukkig kun je dat zelf, gedeeltelijk althans, voorkomen.

Je letterlijke hoogtepunt bereik je als je rond de 20 bent. Daarna blijft je lengte tien jaar nagenoeg stabiel, maar tussen je 30ste en je 60ste krimp je met gemiddeld een centimeter per decennium. Daarna gaat het sneller. Grote en kleine mensen krimpen evenveel, maar vrouwen verliezen meer lengte dan mannen. In totaal worden mensen gemiddeld 5 tot 8 centimeter kleiner.

Spieren en wervels

Er zijn drie processen die dat veroorzaken, legt geriater Anton De Spiegeleer uit bij HLN. “Om te beginnen veroudert het kraakbeen en het bindweefsel van je tussenwervels in je ruggengraat. Als je jong bent zijn dat mooie kussentjes tussen je wervels, maar ze raken uitgedroogd en daardoor word je kleiner.”

“Ten tweede raken de ruggenwervels ingedrukt als gevolg van osteoporose. Je botten worden poreuzer en vaak gaat dat gepaard met rugpijn. Dat is iets waar vooral vrouwen last van hebben, we vermoeden als gevolg van de hormonale processen tijdens de menopauze. Ten derde verouderen je spieren: naarmate je ouder wordt verliezen ze massa en kracht. Dat gebeurt met alle spieren in je lichaam, maar als je rug- en buikspieren minder sterk worden, ga je meer en meer gebogen lopen.” Verder verlies je nog een klein beetje aan lengte doordat je voeten doorzakken. Daardoor krijg je soms ook grotere voeten als je ouder wordt.

Gezonde leefstijl

Krimp je relatief snel dan is dat een alarmsignaal, beweert de geriater. “Vaak is het een teken dat er een snelle veroudering is en loop je ook meer kans op andere problemen zoals hart- en vaatziekten of problemen met de hersenen.” Maar met een gezonde leefstijl is er veel te voorkomen. “Zo’n 50 procent heb je zelf mee in de hand, dat is gigantisch veel en daar kan je echt een verschil maken voor je gezondheid.”

Ten eerste moet je actief blijven om je spierkracht te behouden. “Regelmatig bewegen is heel goed om alle soorten verouderingsprocessen te vertragen. Wat weinig mensen beseffen is dat je niet alleen rustige fysieke activiteiten nodig hebt zoals wandelen, fietsen en zwemmen, maar ook krachtoefeningen waarbij je intensiever sport.”

Verder is het belangrijk dat je een goede zithouding aanneemt achter de computer en dat je gezond eet, met name voldoende eiwitten zijn belangrijk om botten en spieren op peil te houden.