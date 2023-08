Hou je van wilde bramen? Let op: In deze gebieden moet je oppassen voor gevaarlijke besmetting

Dit is het perfecte moment om vruchten te plukken in de natuur; vooral de rijpe, wilde bramen zijn nu in groten getale te vinden op het platteland. Helaas zit er een addertje onder het gras: het Voedingscentrum waarschuwt voor de eitjes van de vossenlintworm die op de vruchten kunnen zitten.

Het komt niet veel voor, maar ben je zo ongelukkig om een besmet stuk fruit op te eten, dan kunnen de eitjes, afkomstig uit de ontlasting van een vos, in je darmen uitkomen. De kleine wormpjes – ze kunnen maximaal een halve centimeter lang worden – vreten zich dan een weg naar je lever, longen of andere organen. Je merkt vaak pas in een laat stadium, na vijf of tien jaar, dat je besmet bent. Dan is er mogelijk al zware schade aan lever, longen of hersenen ontstaan. Zonder behandeling kun je zelfs overlijden aan de parasiet.

Het RIVM onderzoekt elke paar jaar waar de besmette vossen uithangen. In 2017 bleek dat er een lichte toename was van besmette dieren, wat duidt op een toename in besmette vruchten. Let op: het gaat vooralsnog alleen om de regio's Oost-Groningen en Zuid-Limburg. Elders zijn de vossenlintwormen (nog) niet gevonden. Het Voedingscentrum adviseert dan ook om in de betreffende regio's geen wilde vruchten of paddestoelen te plukken.

Mocht je toch willen plukken, eet ze dan niet rauw op en vries ze ook niet in. De eitjes gaan namelijk pas kapot bij een temperatuur onder de -80 graden Celsius. Wat wel kan, is om de vruchten grondig te wassen en dan te koken. Dit geldt voor zowel bramen, frambozen als bosbessen die in Oost-Groningen en Zuid-Limburg zijn geplukt.