Slow running is de trend: het ‘picknicktempo’ heeft alleen maar voordelen

Weg met dat sporthorloge dat je vertelt of je je 'pr' weer verbeterd hebt en laat die inschrijving voor de halve marathon ook maar zitten. Beter doe je aan slow running. Het goeie ouwe joggen is weer helemaal terug. En dat is ook eigenlijk veel gezonder.

“Niet iedereen is gemaakt of gebouwd om een marathon te kunnen lopen”, zegt sportfysioloog Johan Roeykens van UZ Antwerpen tegen HLN. “En dat is volledig oké. Want als je lichaam dat niet aankan, is het dan nog wel gezond? Dat je in de plaats daarvan kiest voor slow running en dus lopen op je eigen tempo of niveau, kan ik alleen maar toejuichen.”

“Vandaag de dag zitten wij allemaal véél te veel en dat is een gewoonte die we dankzij deze trend misschien eindelijk kunnen doorbreken”, denkt de sportfysioloog. Het is bovendien gezonder dan hardlopen. “Het is zo dat traag lopen een minder zware impact heeft op je lichaam. Dat is dus goed nieuws voor je spieren en gewrichten. Zeker voor mensen die wat ouder zijn of een zwaardere lichaamsbouw hebben”, zegt Roeykens.

“Daarnaast hebben mensen vanaf de 40, ongeacht man of vrouw, een grotere kans op een gezondheidsprobleem tijdens het sporten. Wie traag loopt, zal zijn hart of longen minder belasten.”

“Verder bepaalt je snelheid ook de mate van vetverbranding in je lichaam. Wie traag loopt, zal meer beroep doen op zijn vetreserves als bron van energie in plaats van suikers of glucose. Zo kan er minder snel een suikertekort ontstaan. En door te bewegen stimuleer je ook het behoud van je spierkwaliteit. Een win-win dus.”