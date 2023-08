Wat moet je doen bij een dazenbeet?

Als je ooit bent gebeten door een daas, dan zul je het niet snel vergeten. De steekvlieg, ook wel blinde vlieg, bremster of paardenvlieg genoemd, is snel, zeer agressief en uit op het bloed van mens en dier. Wat moet je doen als je gebeten bent door het vervelende insect?

Van de mannetjes valt niks te vrezen. Ze zijn vegetarisch en doen zich alleen tegoed aan nectar van bloemen of fruit. Maar de vrouwtjes zijn bloeddorstig. Ze doorboren met hun twee vlijmscherpe snijbladen de huid en zuigen daarna het bloed op uit het wondje met een sponsachtig deel van hun mond. Paardenvliegen kunnen zelfs door (dunne) kleding heen bijten. Ze dragen vaak parasieten en ziektekiemen van vorige slachtoffers met zich mee, dus een beet is niet ongevaarlijk.

Let op deze symptomen

Je zult pijn voelen tijdens en na de beet. Het hele gebied rondom de plek doet zeer en er komen vaak jeukende, rode bultjes op. Sommige mensen zijn allergisch voor de beet en krijgen extra uitslag. Ook kan een groot gebied rondom de beet gaan opzwellen en rood worden. Netelroos, een piepende ademhaling en gezwollen oogleden en lippen kunnen voorkomen. Het wordt gevaarlijk als er een infectie optreedt door besmetting met ziektekiemen of parasieten.

Wat te doen bij een dazenbeet

Maak de beet dus zo snel mogelijk goed schoon, duw er een koud compres of washandje tegenaan en bedek de wond om infectie te voorkomen. Absoluut niet gaan krabben! Is de wond ontstoken; is het gezwollen gebied groter dan 10 cm; vond de beet plaats in het gezicht of keel; is er sprake van koorts, misselijkheid, duizeligheid, moeite met slikken of ademhalen, griepklachten of zwellingen; neem dan contact op met de huisarts.

Knoflook

De harige, soms kleurige vliegende monstertjes van 1 tot 2,5 cm houden van donkere, bewegende objecten, zoals paarden, varkens, koeien en honden. Het is dus aan te raden om een shirt met lange mouwen en een lange broek aan te trekken bij wandeltochten door landerijen en bij boerderijbezoek. Dazen haten de geur van knoflook, dus voeg gerust een paar extra tenen knoflook toe aan de maaltijd voor het paardrijden.

Bekijk hier hoe het dier (en een lelijke huidontsteking als gevolg van zijn beet) eruitziet: