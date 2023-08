Corona: in de VS weer meer zieken door variant EG.5

Een nieuwe coronavirusvariant, EG.5, is nu goed voor het grootste deel van de Covid-infecties in de VS, volgens schattingen van de Centers for Disease Control and Prevention.

EG.5 is, net als de andere stammen die het afgelopen jaar dominantie hebben verworven in de VS, een subvariant van omicron. Om precies te zijn, het wordt beschouwd als een afstammeling van de XBB-afstamming van het virus.

Niet alleen is EG.5 nu dmoninat in de VS, het aantal ziekenhuisopname stijgt ook weer. Volgens de CDC COVID Data Tracker zijn COVID-19 indicatoren, waaronder ziekenhuisopnames, bezoeken aan de spoedeisende hulp, testpositiviteit en afvalwater niveaus, in de VS aan het toenemen.

De nieuwe variant is in Europa nog niet dominant. Maar dat is een kwestie van tijd. 😊