Tiktok-middel ashwagandha help mogelijk echt tegen stress

Supplementen op basis van het kruid ashwagandha beloven je te kalmeren en geestelijk meer in balans te brengen. Maar werken ze ook echt, en kan je ze zonder gevaar gebruiken?

Ja, ashwagandha staat bekend om zijn vermogen om te helpen bij stress. Het is een Ayurvedisch kruid dat al duizenden jaren in India wordt gebruikt en bekend staat om zijn krachtige effecten. Ashwagandha wordt geclassificeerd als een adaptogeen, wat betekent dat het het lichaam helpt omgaan met stress. Het kan helpen bij het beheersen van stressmediatoren, waaronder heat shock-eiwitten (Hsp70), cortisol en stress-geactiveerde c-Jun N-terminale proteïnekinase (JNK-1). Onderzoek uit 2021 toont aan dat ashwagandha stress en angst kan kalmeren. Het heeft ook positieve effecten bij het helpen van posttraumatische stressstoornis (PTSS) en depressie.

Ashwagandha is een natuurlijk middel dat niet de bijwerkingen heeft van chemische medicijnen zoals lorazepam. Het is echter belangrijk om op te merken dat ashwagandha kan interageren met andere medicijnen zoals benzodiazepines en antidepressiva. Als u medicijnen gebruikt, is het altijd een goed idee om uw arts te raadplegen voordat u ashwagandha inneemt.