Twee besneden mannen over hun penis

Ongeveer 5,7% van de mannen in Nederland besneden. Besnijdenis, ook wel circumcisie genoemd, is het rondom verwijderen van de voorhuid van de penis. Bij de meeste mannen is dat gebeurd om religieuze redenen. Maar soms moet de voorhuid worden verwijderd omdat deze te strak zit. HLN sprak met twee Belgische mannen die om die reden besneden zijn.

“Ik had last van voorhuidsvernauwing”, zegt Steven (37) tegen HLN. “Naar het toilet gaan deed immens pijn. Ik herinner me het onaangename gevoel tijdens het plassen nog steeds. Ik vermeed de wc liever. Dus besloten mijn ouders om naar een arts te gaan.” Toen was hij een kind. Als hij ouder wordt merkt hij dat hij afwijkt. “Ik deed voetbal en stond met andere jongens in de douche. Daar merkte ik dat mijn penis anders was, maar geen haan kraaide ernaar.”

Tussen de lakens zijn er wél reacties. “Mijn eikel is constant zichtbaar, want de hele voorhuid werd weggesneden. Sommige vrouwen schrikken even en vragen hoe ze met mijn lid om moeten gaan. En of ze me pijn kunnen doen. Nee hoor: ze kunnen helemaal niets fout doen.”

Dieter:. “Als jongen van twaalf moest ik naar mijn ouders om te zeggen: ‘Ik denk dat er iets mis is, mijn piemel doet pijn als ik eraan kom.’ Net op de leeftijd dat je begint te puberen én met enorm preutse ouders: leuk is anders. Mijn voorhuid ging niet meer over mijn eikel en zo zou er kans op infecties ontstaan en zou het op seksueel vlak haperen. Dus kreeg ik een operatie.” Hij had na de operatie heel veel pijn. “Het vel dat mijn eikel voordien beschermde, was weg. Die schuurde bijgevolg altijd tegen textiel. ”

“De eerste jaren na de ingreep had ik geen problemen om klaar te komen, maar nu is het moeilijker. Ik ben minder gevoelig daarbeneden. Ik heb veel meer tijd en impulsen nodig om tot een orgasme te komen.”

“Mijn eikel schuurt nu al jaren tegen mijn onderbroek en is daar niet voor gemaakt, denk ik. Dus nu voelt het alsof er een, misschien denkbeeldige, eeltlaag op groeide."