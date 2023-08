Hoe ongezond is drop? En hoeveel kan je per dag veilig eten?

Drop kan ongezond zijn, vooral als je er veel van eet. Drop bevat veel suiker, natrium en glycyrrhizine. Suiker is slecht voor je tanden en kan leiden tot overgewicht en obesitas. Natrium kan je bloeddruk verhogen en glycyrrhizine kan je bloeddruk verhogen en kaliumgehalte verlagen.

De hoeveelheid drop die je veilig per dag kunt eten, is afhankelijk van je leeftijd, geslacht, gezondheid en levensstijl. Als je gezond bent, kun je ongeveer 10 gram drop per dag eten. Als je een hoge bloeddruk, hartproblemen of andere gezondheidsproblemen hebt, moet je minder drop eten.

Hier zijn enkele tips om drop gezonder te maken:

Kies voor drop zonder toegevoegde suikers.

Kies voor drop met minder natrium.

Kies voor drop met minder glycyrrhizine.

Eet drop met mate.

Als je van drop houdt, kun je het nog steeds eten, maar zorg ervoor dat je het met mate doet.