Heel veel mensen hebben lage rugpijn: hoe kun je het verhelpen?

Lage rugpijn is een onderschat probleem. Het is een van de belangrijkste oorzaken van arbeidsongeschiktheid en meestal is er geen duidelijke oorzaak. Wat kun je eraan doen als je er eenmaal last van hebt?

Fysiotherapeut Wouter Claesen legt bij HLN uit dat stress een rol kan spelen. "Mensen schrikken er vaak van, maar het psychologische aspect kan zeker een rol spelen bij rugpijn. Een vervelende situatie of hoge psychologische eisen op het werk, en weinig positieve steun van je omgeving kunnen echt mee verantwoordelijk zijn voor aanslepende pijn. We worden door die mentale druk letterlijk en figuurlijk gevoeliger. We kunnen dan effectief minder goed omgaan met de pijn.”

Wat je verder kunt doen om van de rugpijn af te komen? "Stap zo snel mogelijk af van het idee om de rug altijd stabiel en gecontroleerd te bewegen. Het overactief aanspannen van de rompspieren kan een averechts effect hebben op rugpijn. Uit een verouderde studie die aantoonde dat in een gebogen houding meer druk kwam te staan op de structuren van de rug, werd de verkeerde conclusie getrokken dat we onze rug steeds recht moeten houden wanneer we gaan bewegen. Intussen weten we beter. Het voelt vaak zelfs beter aan om de rug eens te ontspannen.”

Blijven bewegen

Er zijn daarnaast oefeningen die kunnen helpen. “Er is wetenschappelijk bewijs dat een bewegingsprogramma met ‘core-stability’-oefeningen verbetering kan geven van de klachten, vermoedelijk omdat dit bijdraagt tot een grotere algemene fysieke weerbaarheid. Het voortdurend bewust controleren van je bewegingen kan wel erg vermoeiend zijn en vergroot de angst om ‘een verkeerde beweging’ te maken. Meerdere studies tonen aan dat die angst net slecht is voor je rugpijn. Versterkende oefeningen voor de rug -en buikspieren? Ja, zeker en vast! De rug steeds stabiel willen houden? Dat doe je beter niet.”

Tot slot is het belangrijk om te blijven bewegen. “Een goede conditie en voldoende lichaamsbeweging verlagen de kans op aanslepende rugklachten en hebben een positieve invloed op hoe we met pijn omgaan. Zo kan je voorkomen dat je bepaalde bewegingen of activiteiten vermijdt uit angst voor de pijn."