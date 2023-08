Varkensnier functioneert al 32 dagen in mens

Amerikaanse chirurgen transplanteerden 32 dagen geleden een varkensnier in een hersendode man. De nier werkt nog steeds. Het brengt een oplossing voor de wachtlijsten weer een stapje dichterbij.

In een ziekenhuis in New York werd een varkensnier verbonden met een 57-jarige man, die hersendood was na een onontdekte hersentumor. Het is bijzonder dat de nier na 32 dagen nog steeds niet is afgestoten.

Al langer worden hartkleppen van varkens bij mensen gebruikt, maar met de nieren - waar juist zo'n groot tekort aan is - wilde het tot nu toe maar niet echt lukken. “De huidige opstap kon alleen worden gezet omdat men er eerder in geslaagd is varkensnieren genetisch te manipuleren”, legt Karel Decaestecker, uroloog bij het UZ Gent uit aan HLN. “Een orgaan van een niet-menselijke primaat wordt normaal binnen de minuut afgestoten, maar men heeft het gen kunnen uitschakelen waar mensen agressief op reageren.”

Een varken blijft het meest logische dier als orgaanleverancier voor de mens, zegt professor Decaestecker. “Anatomisch zien een varkensnier en humane nier er zowat hetzelfde uit. De grootte en bloedtoevoer van de nier is heel erg gelijkend. Ik geef trainingen aan artsen in opleiding die met een robot nieren leren transplanteren. Als laatste stap voor de transplantatie bij mensen, laten we hen varkensnieren overplanten. Mocht ik je twee filmpjes tonen - eentje van de niertransplantatie bij de mens en eentje bij varkens, dan zou je het verschil er niet zomaar uithalen", klinkt het.

"De fysieke gelijkenissen met de aap zullen allicht groter zijn, maar varkens kan je makkelijk kweken. De beschikbaarheid van apen is ook moeilijker en ethisch rijst er meer bezwaar.”