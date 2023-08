De teloorgang van de VS: steeds meer zwarte moeders overlijden na bevalling

Waar overal ter wereld steeds minder moeders sterven na de bevalling, neemt dit aantal in de VS juist toe. Een voorbeeld van de zorgcrisis in het land, waar vooral zwarte moeders het slachtoffer van zijn. Experts spreken van racisme.

Volgens onderzoek, waar de NOS over schrijft, is het aantal sterfgevallen onder zwarte moeders in tien jaar tijd verdubbeld. Daarbij zijn alleen de overlijdens geteld tijdens of binnen 42 dagen na de bevalling, terwijl de helft in de maanden daarna overlijdt. In werkelijkheid ligt het aantal dus nog veel hoger.

Vooral in de staten Mississippi, Arkansas en Tennessee zijn de sterftecijfers hoog. "In Arkansas lopen zwarte moeders vier keer zoveel kans als witte moeders om te sterven tijdens de geboorte, of aan complicaties na de geboorte", vertelt Nicolle Fletcher, een van de weinige zwarte geboortecoaches in de staat, aan de NOS.

Een probleem is de toegankelijkheid van de zorg. Moeders in arme staten moeten vaak ver reizen voor een arts en Medicaid, de staatsverzekering waarvan ze afhankelijk zijn, dekt lang niet alle zorgbehoeften.

Daarnaast is er veel wantrouwen jegens artsen en worden zwarte vrouwen gediscrimineerd. Fletcher: "Onder artsen bestaat het idee dat zwarte vrouwen een hogere pijngrens hebben; dat ze pijn anders ervaren dan witte vrouwen. Ook noemen veel artsen zwarte vrouwen hysterisch, waardoor hun pijn niet serieus wordt genomen."