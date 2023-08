Je moet je tatoo’s beschermen tegen de zon

Het is belangrijk om tatoeages te beschermen tegen de zon. Zelfs oude tatoeages kunnen beschadigd raken door blootstelling aan de zon, wat kan leiden tot vervaging van de inkt en andere schade aan de huid.

Het is vooral belangrijk om nieuwe tatoeages te beschermen, omdat de huid nog steeds aan het genezen is en gevoeliger kan zijn voor schade door de zon. Het wordt aanbevolen om zonnebrandcrème te gebruiken met een hoge SPF en om de tatoeage bedekt te houden met kleding of een schaduwrijke plek op te zoeken.