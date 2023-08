Terminaal zieke vrouw geweigerd op Transavia-vlucht, omdat ze er ‘te zwak uitzag’

Kitty Trepels van Mil wilde nog één keer haar vrienden op Menorca opzoeken. Maar de 60-jarige kankerpatiënte mocht niet mee met een vlucht van Transavia naar het Spaanse eiland, omdat de piloot haar er te zwak vond uitzien.

De 60-jarige Kitty, die al twaalf jaar ziek is en tweehonderd chemokuren achter de rug heeft, had echter om een medisch advies gevraagd aan haar oncoloog en die vond het geen enkel probleem dat ze zou vliegen.

Bij aankomst op Schiphol middenin de nacht vroeg ze om een rolstoel en eenmaal bij de gate viel ze in slaap, niet gek op zo'n onchristelijk tijdstip. Maar de piloot vond kennelijk van wel. "Plotseling stonden er een piloot en drie stewardessen om me heen", vertelt ze aan Editie NL. "De piloot zei: 'Ik neem u niet mee, u bent een gevaar voor het hele vliegtuig.' Hij vond dat ik geen fitte indruk maakte."

"Ik ben in shock", zegt Kitty. "Het raakt mij ontzettend – nog eens extra omdat ik ook boeken schrijf over de stigmatisering van kankerpatiënten. Ik mag dan ziek zijn, maar ik kan nog hartstikke veel. Ik ben er nog, en ik voel me goed. Ik ben zelfs mijn chemokuur gestopt voor deze reis. Omdat ik anders niet in de zon kon liggen. Nu zit ik thuis, voor niets."

Weigeren mag

Helaas heeft de piloot het recht om de vrouw te weigeren, legt luchtvaartjournalist Menno Swart uit bij EditieNL. "Een van de twee piloten is de gezagvoerder. Hij of zij is eindverantwoordelijk voor wie er aan boord mag en wie niet. Als iemand heel dronken of agressief is, mag de piloot die persoon weigeren. De gate is het laatste moment om in te schatten hoe de passagiers zich gedragen."

Maar bij Kitty gaat het om iets heel anders. "Boven in de lucht is er minder zuurstof aan boord. De passagier kan daardoor sneller in ademnood komen. Als dat gebeurt, moet de piloot een luchthaven zoeken om te landen. Daarom maakt hij of zij van tevoren de afweging: ga ik dit risico nemen of niet?"

Het is natuurlijk wel belachelijk dat een piloot het lef heeft om zonder enige medische kennis de inschatting van de oncoloog te overrulen.