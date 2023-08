Ultrabewerkt voedsel blijkt nog slechter dan gedacht: kwart meer kans op hartaanval

Koekjes, chips, pizza, we weten best dat het niet goed voor ons is, maar het is zo lekker en makkelijk. Toch stoppen we er maar beter mee: het blijkt nog slechter dan gedacht. En niet alleen vanwege de calorieën.

Volgens nieuw onderzoek had de groep die het meeste bewerkt voedsel at, 39 procent meer kans op hoge bloeddruk en bijna een kwart meer kans op een hartaanval of beroerte. Voedingsdeskundige Marjanne Prins reageert in De Telegraaf: "Dit onderzoek laat duidelijk zien dat ultrabewerkt voedsel niet enkel slecht is vanwege het aantal calorieën en vetten, maar ook dat het tot hele nare dingen in je lichaam leidt. Dit is echt een groot maatschappelijk probleem, want we hebben nu al niet genoeg mensen in de zorg en die belasting kan door dit slechte eetpatroon alleen maar toenemen.”

Maar wat is ultrabewerkt voedsel precies? Het Voedingscentrum spreekt van fabrieksproducten die meer calorieën, suiker, verzadigd vet en zout bevatten dan producten die niet zo sterk bewerkt zijn. Voorbeelden: ijs, koekjes, zoete (zuivel)dranken, snoep, chocolade, gebak, pizza, gezoete ontbijtgranen, hartige snacks, chips en kant-en-klaarmaaltijden. Eigenlijk alles wat lekker is dus.

Prins noemt nog een handige manier om ze te herkennen: "Zitten er meer dan vijf ingrediënten in en herken je ze niet uit het keukenkastje, dan kun je ervan uitgaan dat het om ultrabewerkt voedsel gaat.”

Kortgezegd bevatten deze producten weinig dat goed voor je is: geen vezels, geen vitamines of mineralen. Al zijn er uitzonderingen. "Sommige producten die deel uitmaken van een gezond voedingspatroon, en dus in de Schijf van Vijf vallen, zijn bewerkt, zoals volkorenbrood uit de supermarkt of halvarine”, stelt het Voedingscentrum. "Deze producten hebben bewezen gezondheidsvoordelen.”