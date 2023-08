Het effect van stille ontstekingen op de gezondheid (en wat kun je eraan doen?)

Er wordt steeds meer bekend over de gezondheidseffecten van stille ontstekingen, ook wel laaggradige ontstekingen genoemd. Dit kan ongemerkt op verschillende plekken in ons lichaam voorkomen, cellen en weefsels beschadigen en het immuunsysteem uitputten. Hoe erg is dit en wat kun je eraan doen?

Stille sloper

Een stille ontsteking is geen gewone ontsteking, zoals een keelontsteking of een ontstoken wond, waarbij pijn, zwelling, pus en roodheid optreedt. Dit proces zorgt ervoor dat bacteriën en andere ziekteverwekkers worden verdreven, maar dat is bij een stille ontsteking niet het geval. Zo'n sluimerende ontsteking wordt niet gekenmerkt door koorts of pijn, maar ligt volgens wetenschappers wel aan de basis van vrijwel alle welvaart- en ouderdomsziekten zoals diabetes type 2, Alzheimer en hart- en vaatziekten.

Een serieus probleem dus, vindt ook professor Experimentele Interne Geneeskunde Casper Schalkwijk: “Het is niet altijd duidelijk waardoor stille ontstekingen ontstaan maar zeker is dat overgewicht stille ontstekingen in de hand werkt. Vetweefsel, zeker rondom de buik is een haard voor ontstekingscellen. Daarnaast zijn stress, een ongezonde levensstijl, denk aan alcohol en roken, ook belangrijke veroorzakers.”

Wat kun je eraan doen?

Via een bloedtest kan de CRP-waarde worden gemeten. Hoe hoger, hoe meer ontstekingen. In de afgelopen jaren is deze test veel nauwkeuriger geworden, en kunnen ook hele lage CRP-waarden worden gemeten. Er is geen medicijn tegen stille ontstekingen; wat kunnen we er verder aan doen?

“Best veel. Stille ontstekingen hebben invloed op ons verouderingsproces, maar we hebben de mate van de groei zelf in de hand. We kunnen de waarden beïnvloeden en verlagen. Er zijn namelijk steeds meer aanwijzingen dat gezonde voeding en een gezonde leefstijl stille ontstekingen te lijf kunnen gaan en kunnen voorkomen", zegt Schalkwijk in gesprek met Nouveau.

Met het eten van welke producten kun je stille ontstekingen beperken of voorkomen?