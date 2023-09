Waarom je niet ‘voor de zekerheid’ vast moet plassen

Je gaat naar een vergadering of je stapt in het vliegtuig. Voor de zekerheid ga je vast plassen. Dan hoef je straks niet. Is het erg om te plassen zonder aandrang? In de meeste gevallen niet. Het kan echter wel gevolgen hebben voor onze blaasfunctie op de lange termijn. Daarom is het belangrijk om onze blaas alleen te legen wanneer er echt aandrang is. Dit betekent niet dat we moeten wachten tot we niet meer kunnen, maar het is wel zaak om bij het eerste signaal van aandrang naar het toilet te gaan. Als we dit doen, kunnen we ons lichaam stimuleren om een gezonde blaasfunctie te behouden en het risico op overactieve blaas en urineweginfecties te verminderen.