Het is zeldzaam stil op de intensive care

Het is zeldzaam rustig op de intensivecareafdelingen van de Nederlandse ziekenhuizen. Werden de ic's tijdens de coronacrisis nog overlopen, nu is er ruim voldoende personeel om het werk aan te kunnen, meldt de Volkskrant.

Harde cijfers over 2023 zijn er nog niet, "maar de trend is wel dat we het nog nooit zo rustig hebben gehad" zegt Hans van der Hoeven, hoogleraar en hoofd van de intensive care van het Radboudumc in Nijmegen. Idealiter, zegt Iwan van der Horst, hoofd van de ic in het MUMC+ in Maastricht en voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care, "heb je een bedbezetting van 80 tot 85 procent. Dan is het niet té druk, maar ook niet te rustig. Nu hebben we al langere tijd een bezetting van 60 procent."

Het is een daling die past in een trend die al sinds 2016 aan de gang is. Toen kwamen jaarlijks nog zo'n 85.000 patiënten op de ic terecht, maar dat is gedaald tot zo'n 65.000. In 2022 was er een klein knikje omhoog, met zo'n 67.000 patiënten, maar dit jaar daalt het aantal patiënten wederom, zo is de verwachting.