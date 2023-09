WHO is bang voor opleven corona

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) ziet “zorgwekkende tendensen” wat het coronavirus betreft, nu op het noordelijk halfrond de winter nadert. Dat zei directeur-generaal Tedros Adhanom Ghebreyesus op een online persconferentie. De WHO roept dan ook op tot meer vaccinaties en een verhoogde waakzaamheid.

“Het aantal sterfgevallen neemt toe in bepaalde regio’s in het Midden-Oosten en Azië, het aantal opnames op afdelingen intensieve zorg stijgt in Europa en het aantal ziekenhuisopnames vermeerdert in verschillende regio’s”, stelde Tedros. Daartegenover staat dat de gegevens over Covid-19 beperkt zijn omdat heel wat landen niet langer rapporteren. Slechts 43 landen - minder dan een kwart van de 194 lidstaten - hebben sterfgevallen gemeld aan de WHO. Twintig landen hebben informatie verstrekt over ziekenhuisopnames.