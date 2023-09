Na Ozempic is er nu een middel dat nóg beter werkt tegen obesitas

Novo Nordisk loopt binnen door Ozempic, dat momenteel razend populair is bij mensen met overgewicht. De Deense farmaceut komt nu met nog een wondermiddel tegen dik zijn, dat nog beter werkt. Door Wegovy zou je 15 procent van je lichaamsgewicht verliezen.

Wegovy bevat net als Ozempic het werkende bestanddeel semaglutide. Waar Ozempic nog eigenlijk bedoeld is voor diabetespatiënten, is Wegovy echt specifiek een afslankmiddel. Het bevat dan ook een hogere dosis semaglutide, toe te dienen met een injectie. Ga je er nog een beetje gezond bij eten en bewegen dan raak je zomaar 15 procent van je gewicht kwijt.

Het middel is al verkrijgbaar in de VS, Denemarken, Noorwegen, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk. Een deel van de mensen krijgt het medicijn ook vergoed door de verzekering. Voor wie dat niet geldt, lopen de kosten op tot 337 euro per maand.

Het loopt storm en niet alleen in de apotheek. Ook op de beurs gaat het bedrijf als een speer. Met een marktwaarde van 400 miljard euro is Novo Nordisk het Franse luxeconcern Louis Vuitton Moët Hennessy (LVMH) voorbij gestreefd als waardevolste Europese bedrijf.

Het middel is vooralsnog niet verkrijgbaar in Nederland. Novo Nordisk heeft moeite om de vraag bij te benen in de landen waar het nu wel te koop is en zal mogelijk nog even wachten met de beschikbaarheid in kleinere landen.