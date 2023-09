Niet schrikken: de vaakst voorkomende ziektekiemen op een toiletbril

Er is bij veel mensen vrees voor de toiletbril en dan met name in openbare toiletten, De meeste ziektekiemen kunnen niet lang overleven op oppervlakken als een toiletbril. En om je rechtstreeks te besmetten, moeten ze tot bij je urinebuis of genitaliën zelf geraken. Dus tenzij je met een open wonde op de toiletbril gaat zitten, is het risico op een directe besmetting erg klein. Maar wanneer je bij een toiletbezoek de toiletbril aanraakt met je handen, en vervolgens aan je mond, ogen of neus komt, wordt het een heel ander verhaal.

Heel wat ziektekiemen kunnen namelijk in grote aantallen terug te vinden zijn in onze uitwerpselen. Van Covid-19 tot salmonella: wie zelf besmet is, loost vaak zijn of haar ziektekiemen tijdens een toiletbezoek. Van de meeste gastrointestinale virussen vind je tot wel 10 miljard partikels per gram stoelgang terug. We produceren ongeveer 100 tot 400 gram stoelgang per dag. Het gaat dus om ontelbaar veel ziektekiemen. En dan spreken we nog niet over diarree.

De meest voorkomende soorten infecties die kunnen worden verkregen door het gebruik van een openbaar toilet zijn infectie van de darm, urineweginfecties en huidinfecties.

Fecale bacteriën zoals E.coli, Streptococcus, Staphylococcus, zijn overvloedig aanwezig op het oppervlak van openbare toiletten en kunnen gemakkelijk op je lichaam terechtkomen. Het is belangrijk om voorzorgsmaatregelen te nemen bij het gebruik van openbare toiletten, zoals het grondig wassen van je handen en het vermijden van direct contact met toiletoppervlakken. Het is ook een goed idee om een desinfecterende handspray of handgel te gebruiken voor extra hygiëne1.