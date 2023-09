Drugs op festivals: “Meer sterfgevallen dan je denkt”

Drugs zijn onlosmakelijk verbonden met festivals. Dat blijkt wel uit het Instagrambericht van festival Smeerboel, waarin een fictieve planning wordt beschreven met daarin onder meer 'beginnen met een halfje (xtc)' en aan het eind van de middag 'bij pakken'.

Directeur Syan Schaap van Event Safety Insitute (ESI) in Utrecht stelt in het AD dat drugsgebruik best terug te dringen is, maar dat het op dit moment te eenvoudig is om drugs mee te nemen naar festivals. "Bij de entree van een evenement wordt vaak de norm van gemiddeld 20 seconden voor een fouillering gehanteerd. Maar als je iemand de sokken wilt laten uitdoen of de lipstick beter wilt bekijken, loopt de tijd op.’’

En bij grote drukte wordt er nog minder gecontroleerd door beveiligers, zegt Schaap. "Dan worden ze selectiever en controleren ze bijvoorbeeld vooral mensen met een grote tas, of bezoekers die omzichtig om zich heen kijken. Maar de drug is natuurlijk gegeven aan het lief ogende vriendinnetje zonder tas.’’

Meer dan je gezondheid

Schaap vindt dat er voorlichting moet komen op scholen. "Het is belangrijk om uit te leggen dat drugs misschien onschuldig ogen, maar dat er veel andere kanten aanzitten, naast de gevolgen voor je gezondheid. Zoals criminaliteit, ontbossing en moderne slavernij; je houdt het er allemaal mee in stand.’’

En ja het kan ook gevaarlijk zijn. "Je kunt bij wijze van spreken honderd keer goed tegen het slikken van een pilletje xtc kunnen, maar de volgende keer kan het zomaar misgaan. Je organen ‘koken over’ en je overlijdt. Dat gebeurt veel vaker dan we denken, want de oorzaak van sterfgevallen tijdens festivals worden vaak niet bekend.’’