Waarom buikvet een betere graadmeter voor gezondheid is dan BMI, zeker voor vrouwen

Het is algemeen bekend dat een hoog BMI (Body Mass Index) betekent dat iemand te zwaar is en meer risico loopt op gezondheidsproblemen. Echter, recent onderzoek heeft aangetoond dat de plek waar het vet wordt opgeslagen in je lichaam net zo belangrijk is als het gewicht op zich.



BMI is niet specifiek genoeg

BMI is een meting die het gewicht in verhouding tot de lengte berekent en geen onderscheid maakt tussen spiermassa en lichaamsvet. Spiermassa weegt meer dan lichaamsvet, dus iemand met veel spiermassa kan een hogere BMI hebben zonder overgewicht te hebben. Het probleem is dat BMI geen rekening houdt met vetverdeling, en dat is juist erg belangrijk als het gaat om risicofactoren voor gezondheidsproblemen.

Buikvet vergroot gezondheidsrisico's

Buikvet is het vet dat het lichaam rond de buikstreek opslaat en kan een indicatie zijn van de hoeveelheid vet in uw lichaam. Buikvet wordt geassocieerd met veel gezondheidsrisico's, zoals hart- en vaatziekten, diabetes type 2 en hoge bloeddruk. Veel experts geloven nu dat buikvet een betere voorspeller is van deze gezondheidsrisico's dan BMI.

Verhoogd risico voor vrouwen

Onderzoek wijst uit dat vrouwen een hogere hoeveelheid buikvet kunnen hebben voordat zij een verhoogd risico lopen op gezondheidsklachten dan mannen. Vrouwen hebben namelijk meer vetweefsel dan mannen en hebben daardoor een hogere neiging om vet op te slaan in hun buikstreek. Het is dus nog belangrijker voor vrouwen om aandacht te besteden aan hun buikomvang in vergelijking met hun algehele BMI.

Buikvet is makkelijk te meten

Het meten van buikvet is gemakkelijk en kost weinig moeite. Met een meetlint kan je de omtrek van je buik meten op het smalste deel onder de ribbenkast en het breedste deel bij de heupen. Vergelijk de twee metingen om je taille-heup ratio te berekenen. Het is een eenvoudige manier om inzicht te krijgen in je buikvet percentage en de risico's op gezondheidsklachten.

Wat kan je doen om buikvet te verminderen?

Verschillende studies hebben aangetoond dat een vermindering van buikvet een positieve invloed kan hebben op de gezondheid. Probeer regelmatig te bewegen, eet gezond en gevarieerd en vermijd transvetten en suikers. Het is ook belangrijk om voldoende slaap te krijgen en stress te verminderen. Door deze kleine veranderingen aan te brengen in je levensstijl kun je buikvet verminderen en je algehele gezondheid verbeteren.