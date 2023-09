Arjen Lubach fileert supplementslikkende collega’s en NPO-kwakzalvershow The Biohack Project

Presentator Arjen Lubach heeft in zijn televisieprogramma 'De Avondshow met Arjen Lubach' korte metten gemaakt met de sloot aan BN'ers die voedingssupplementen aanprijzen en daar grof geld mee verdienen in reclames op tv en op sociale media.

Nutteloze, peperdure pilletjes

Hij legt uit dat gezonde mensen helemaal geen dure supplementen nodig hebben; alles wat je nodig hebt, zit normaal gesproken in je voedsel. Maar influencers zoals Geraldine Kemper, Ruud Gullit en Arie Boomsma willen je laten geloven dat je niet je fitte zelf kunt zijn zonder het slikken van een sloot peperdure vitaminen en mineralen. "Medisch gezien is het helemaal niet nodig", legt Lubach uit.

En dan is zijn NPO-collega Govert Viergever aan de beurt. Hij legt op zijn Instagram-pagina uit dat mensen voedingssupplementen nodig hebben omdat 'onze lifestyle en stress gewoon vele malen hoger zijn'. "Ik bedoel: 20 jaar geleden kwam de postbode een keer per week en nu krijg je de hele dag door appjes op je telefoon", aldus Viergever. Lubach maakt korte metten met zijn warrige verhaal.

Pseudo-wetenschappelijke claims

De kwakzalver duikt ook op bij de NPO in 'The Biohack Project'. Dit programma zit vol pseudo-wetenschappelijke claims, maar Viergever maakt het wel heel bont. "Dit is gewoon die postbodefantast van Instagram", zegt Lubach. "Die heeft nu een heel eigen programma op de NPO. What the fuck? Hij raadt extra magnesium aan, in dit geval tegen concentratieproblemen." De Reclame Code Commissie verbiedt het om zoiets te beweren als je een producent bent van voedingssupplementen. "Je mag het niet op een potje zetten, maar je mag het wel op NPO 1 komen vertellen", roept de presentator.

"We hebben dus te maken met een tamelijk lucratieve vorm van kwakzalverij die gezonde mensen allerlei stofjes aansmeert, soms zelfs in extreem hoge dosis, die ze waarschijnlijk niet nodig hebben", besluit Arjen. Bekijk het item uit 'De Avondshow met Arjen Lubach' op YouTube terug: