Wat is de beste olie om in te bakken, braden en frituren?

Er zijn allerlei soorten olie te koop waarmee je voedsel kunt bereiden. Welke kun je het beste gebruiken om te bakken, te braden en te frituren? Voedingsdeskundige Karine Hoenderdos legt in het AD precies uit waar je op moet letten.

Smaak en baktemperatuur

De smaak, maar vooral ook de baktemperatuur is belangrijk om in de gaten te houden. “Rijstolie is een prima keuze om mee te bakken en te braden. Het is een neutraal smakende olie die tot hoge temperatuur kan worden verhit. Andere neutraal smakende oliesoorten zijn bijvoorbeeld zonnebloemolie, arachideolie (pindaolie), maisolie, raapzaadolie, slaolie (een mengsel van verschillende oliesoorten) en sojaolie. Al deze soorten zijn geschikt om te bakken, braden en frituren. Bij deze bereidingstechnieken wordt de olie tussen de 180 en 230 graden verhit en niet elke olie kan daar tegen”, vertelt Hoenderdos.

Extra vierge olijfolie niet verhitten

Waar moeten we aan denken bij het gebruik van olijfolie? “Ook gewone olijfolie is geschikt om te bakken, braden en frituren. Maar gebruik daarvoor geen extra vierge olijfolie. Deze olie bevat namelijk nog wat smaakstoffen en is daardoor weliswaar hartstikke lekker, maar niet helemaal ‘zuiver’. Bij verhitting boven de 180 graden breken die smaakstoffen af en gaat de olie walmen of roken, wat niet gezond is”, legt de voedingsdeskundige uit.

Deze oliën zijn ook alleen geschikt voor koude bereidingen

“Ook lijnzaadolie, notenolie, sesamolie en druivenpitolie zijn niet geschikt om mee te bakken of te frituren. Gebruik deze meer smaakvolle oliesoorten voor koude bereidingen, zoals een sladressing, een sausje, als olie om brood in te dippen of als een scheutje olie over de pasta. Bewaar olie overigens altijd op een donkere plaats, zoals een keukenkastje. Check ook de houdbaarheidsdatum op de verpakking. Is de datum verstreken? Kijk, ruik en proef of de olie nog goed is. Als olie niet goed meer is, ruikt die ranzig of wordt de olie extra donker van kleur”, besluit Hoenderdos.