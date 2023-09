Extreem zeldzaam: vrouw wordt binnen drie weken twee keer zwanger

Het bestaat en het heeft een naam: superfoetatie. Daarbij wordt een vrouw of vrouwtjesdier binnen haar zwangerschap opnieuw bevrucht. Maar het is enorm zeldzaam. Het is pas het tiende bekende geval op de wereld. Het overkwam Sandra Pearle uit Australië.

Zij en haar man konden niet op natuurlijke wijze zwanger worden en dus volgden ze een ivf-traject. Zo kregen ze al twee kinderen. Maar toen ze voor een derde wilden gaan gebeurde er iets geks: Sandra werd zwanger via ivf én op natuurlijke wijze. Binnen achttien dagen. Artsen spreken van 'een medisch wonder'.

Deze vorm van superfoetatie is zoals gezegd uiterst zeldzaam. Op de wereld zijn pas tien gevallen geregistreerd waarbij dit bij mensen gebeurde. Het komt ook in het dierenrijk voor.

Ondertussen zijn zoontje Michael en dochtertje Poppy geboren. Ze kwamen tegelijkertijd ter wereld. Michael kwam een paar weken te vroeg. Beide kinderen maken het inmiddels goed. "Ze deelden dezelfde baarmoeder en werden op dezelfde dag geboren”, vertelt moeder Sandra. "Ze zijn wel op verschillende tijdstippen verwekt, maar wat ons betreft is het een tweeling.”