Wat doet (te veel) rood vlees eten met je gezondheid?

Onderzoekers van de Wageningen University & Research stellen dat de prijs van rood vlees met 7,50 euro per kilo omhoog moet om de hogere zorgkosten van de eters te compenseren. Maar wat is eigenlijk te veel, en wat doet vlees eten met je gezondheid?

Te veel rood vlees kan grote gezondheidsproblemen geven

"We weten al heel lang dat te veel rood vlees eten niet goed is", vertelt hoogleraar Voeding Ellen Kampman uit Wageningen aan nu.nl. "In rood vlees zit heemijzer, een natuurlijke stof die wij ook in ons bloed hebben. Als je daar te veel van binnenkrijgt, kan dat je darmen beschadigen en in het ergste geval darmkanker veroorzaken. Daarnaast loop je een verhoogd risico op diabetes type 2 en een beroerte.”

"Eigenlijk alle vleesproducten die er rood uitzien als je het koopt, vallen onder rood vlees", legt Kampman uit. “Daar hoort ook bewerkt vlees zoals salami en rookworst bij. Deze producten bevatten bovendien te veel zout, doordat ze bijvoorbeeld gerookt zijn.” Uit onderzoek blijkt dat het risico op chronische ziekten vermindert als we minder rood en bewerkt vlees zouden eten. Toch passen rood en wit (bijvoorbeeld kip) vlees wel degelijk in een gezond voedingspatroon.

Niet meer dan 300 gram rood vlees per week

Het Voedingscentrum adviseert om niet meer dan 500 gram vlees per week te eten, waarvan maximaal 300 gram rood vlees (inclusief vleeswaren). "Voor bewerkt vlees is geen bovengrens gesteld, al raadt de Gezondheidsraad wel aan om de consumptie hiervan te beperken", waarschuwt woordvoerder Patricia Schutte van het Voedingscentrum.

"Je kunt prima minder of geen vlees eten, als je andere producten met voldoende eiwit, ijzer, vitamine B1 en B12 neemt", zegt Schutte. "Maar vitamine B12 komt alleen in dierlijke producten voor. Ben je veganist en eet je helemaal geen dierlijke producten, dan doe je er verstandig aan om een vitamine B12-supplement bij te slikken, om zo voldoende van deze vitamine binnen te krijgen."