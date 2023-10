Hierom moet je nooit direct na het drinken van koffie je tanden gaan poetsen

Loop je vanuit de slaapkamer in één keer door naar het koffiezetapparaat? Je zult niet de enige zijn die 's ochtends vroeg een sterke behoefte heeft aan een goeie kop koffie. Maar misschien is het voor de gezondheid van je gebit beter om je ochtendroutine aan te passen.

“Als tandplak op je tanden zit wanneer je koffie drinkt, kan koffie vlekken op het tandplak maken, waardoor de tanden donkerder lijken”, zegt Dr. Sharon Huang van tandartspraktijk Les Belles in New York tegen weblog Well + Good. Minder tandplak zorgt er voor dat je tanden minder snel verkleuren.

Daarnaast zijn je tanden kwetsbaarder na het drinken van zure dranken. Tandenpoetsen of flossen kan je gebit dan beschadigen omdat het glazuur zachter is. “Voedingsmiddelen en dranken met een hoog zuurgehalte, zoals koffie, demineraliseren de tanden of verzachten het glazuur van je tanden”, aldus de Amerikaanse tandarts.

Het is dus zaak om even te wachten na het drinken van koffie, alvorens de tandenborstel erbij te pakken. “Als je eenmaal je kopje koffie hebt gedronken, spoel je je mond met water en wacht je minstens dertig minuten nadat je klaar bent met het drinken van koffie om opnieuw te poetsen. Na dertig minuten is je glazuur weer hard geworden en kan het niet meer worden verwijderd door te poetsen.”

Koffie drinken vlak na het tandenpoetsen is misschien niet zo smakelijk, maar wel veilig voor je gebit. De mineralen in tandpasta versterken de buitenkant van de tanden en het gros van de mondbacteriën zijn na de poetsbeurt verwijderd.