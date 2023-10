Schrikbarend aantal jongeren vapet: steeds vaker in ziekenhuis met ernstige longproblemen

Vapen is razend populair onder jongeren, blijkt uit Trimbos-onderzoek. Een op de vijf heeft het afgelopen jaar de e-sigaret gebruikt. En waar het eerst een gezonde variant van roken leek, wordt steeds meer duidelijk dat ook vapen slecht voor je is.

Zelfs van de 12- tot 14-jarigen heeft het afgelopen jaar 10 procent gevapet. Onder 15- tot 17-jarigen was dat 23 procent. Van alle jongeren tot 25 jaar gebruikte 10 procent de e-sigaret maandelijks. "We denken dat zo veel jongeren vapen door de slimme marketingtrucjes van de tabaksindustrie", zegt arts-epidemioloog Esther Croes van het Trimbos Instituut tegen RTL Nieuws. "Fabrikanten hebben een enorm palet aan smaakjes, geurtjes en kleurtjes in zo'n vape gestopt om jongeren nicotineafhankelijk te maken. Als je dus eenmaal begint met vapen is het voor de tabaksindustrie een verdienmodel voor het leven."

Ze legt uit: "In de vapes die op de markt zijn in Nederland zitten gigantische nicotineconcentraties, het is daarom al snel verslavend. In veel vapes zitten nicotinezouten, dat is een vorm van nicotine die niet scherp is in de keel en razendsnel in de hersenen aankomt waardoor je niet merkt dat je nicotine opneemt. Hierdoor kun je ook heel makkelijk een nicotinevergiftiging oplopen. Dan worden jongeren draaierig, duizelig en in het ergste geval kunnen ze daar een epileptische aanval van krijgen."

Daarnaast stelt het Trimbos Instituut dat vapen 'vaak een opstapje is naar het gewone roken'. En ook met alleen vapen is de schade soms niet te overzien. RTL Nieuws schreef gisteren nog over de 19-jarige Thieme die in het ziekenhuis belandde met ernstige longschade. Dat gaan we in de toekomst vaker zien, denkt Croes. "We verwachten dat jongeren met ernstige ademhalingsproblemen steeds vaker in het ziekenhuis zullen komen, daar zijn allerlei wetenschappelijke aanwijzingen voor."