Hoe slecht is ultrabewerkt voedsel nu echt?

Ultrabewerkt voedsel, het klinkt bijna alsof het giftig is, maar hoe erg is het nu echt? En wat is het eigenlijk überhaupt?

Grofweg kun je stellen dat ultrabewerkt voedsel minstens vijf ingrediënten bevat, die je meestal niet in huis hebt én een bewerking heeft ondergaan die je thuis niet zomaar nadoet. Dus een appel is onbewerkt, chips is ultrabewerkt. Daar zitten ook nog voedingsmiddelen tussenin, zoals brood en boter, die we bewerkt noemen.

Ongeveer 70 procent van de producten in de supermarkt is ultrabewerkt. En Nederlanders zijn ook nog eens liefhebbers: 61 procent van ons voedsel valt in de categorie ultrabewerkt. Daarmee zijn we koplopers in de wereld.

Maar hoe erg is dat? Dat ligt eraan wie je het vraagt. Feit is wel dat ultrabewerkt voedsel zelden gezond is. Het valt meestal in de categorie chips, koek en snoep. Er zitten weinig gezonde voedingsstoffen in en je krijgt er al snel te veel van binnen. Maar onderzoeker Guido Camps van de Wageningen Universiteit vindt dat je ultrabewerkt voedsel niet moet 'demoniseren'. "Al het ultrabewerkte voedsel wordt op één hoop gegooid, alsof volkorenbrood uit de supermarkt ongezonder is dan een zelfgemaakte appelflap", zegt hij in de Volkskrant.

Gewoon te veel

De meeste ultrabewerkte producten bevatten weinig goede voedingsstoffen, maar dat geldt soms ook voor onbewerkt voedsel. Camps: "Als je twee kilo fruit in de blender tot smoothie maakt, consumeer je daar ook veel meer van dan van gewoon fruit. Die smoothie geeft een minimaal gevoel dat je iets hebt gegeten, terwijl het een enorme hoeveelheid suiker bevat."

Het gevaar zit volgens hem veel meer in eetsnelheid en te grote porties. "Je eet niet te veel door een of ander magisch effect van ultrabewerkt voedsel, maar simpelweg omdat het voedsel makkelijker is weg te werken."

Camps vindt dat de focus op ultrabewerkt voedsel afleidt van het echte probleem. "Zoals dat er overal om ons heen ongezond eten beschikbaar is, en dat de voedingsindustrie op de verpakking mag impliceren dat bijvoorbeeld ontbijtgranen vol zout en suiker gezond zijn dankzij ‘zes toegevoegde vitamines."