Jarenlang amfetaminen in kaas gevonden op Oldenzaalse markt. Kaasboer raakt vergunning kwijt

Het is weer eens wat anders dan belegen, gras-, komijne- of pikante kaas. Op de markt in Oldenzaal was de afgelopen jaren kaas te koop met sporen van de harddrug amfetamine. De Oldenzaalse kaasboer G., een begrip op de lokale markt, is zijn vergunning definitief kwijt.

Drugskaas

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) kwam de 'drugskaas' drie jaar geleden al op het spoor. In totaal stuitten ze in 2020 en 2021 zes keer op besmette kazen in zijn marktkraam en opslagloods. G. kreeg drie boetes voor het overtreden van de warenwet. Hij was tijdens een integriteitsonderzoek niet eerlijk, en uiteindelijk trok de gemeente Oldenzaal zijn de vergunning voor zijn marktstandplaats in. De man was het hier niet mee eens en stapte naar de bestuursrechter in Zwolle.

Amfetamineolie

De bron van de amfetaminebesmetting lag in zijn opslagloods achter een vrijstaand huis in Hengelo. Hij deelde de loods met een drugslab, waar de politie in maart 2020 een inval deed en vijf verdachten arresteerde. In de schuur werd amfetamineolie geproduceerd en zodoende kwam er ook harddrugs in zijn kaasvoorraad terecht, die logischerwijs in beslag werd genomen. Hierna verzuimde de kaasboer ook nog eens zijn verkoopwagen en planken grondig te ontsmetten.

'Ongelukkige samenloop van omstandigheden'

De rechtbank stelde de gemeente in het gelijk, ook omdat de kaasspecialist geen openheid van zake gaf over zijn andere ondernemingen, inkomsten of opgelegde boetes. De man zelf spreekt van een ongelukkige samenloop van omstandigheden, en riep dat er geen bewijs is dat de kaashandel als witwasmogelijkheid werd gebruikt. De gemeente heeft dit ook niet beweerd. Over vijf jaar kan de man een nieuwe vergunning aanvragen, als hij tussentijds niet de fout ingaat.