Wat je moet weten over het Nipah-virus

Op social media worden we bang gemaakt voor het Nipah-virus, waar onlangs twee mensen in India aan zijn overleden. Maar volgens de Belgische viroloog Marc Van Ranst is de kans op besmetting wel echt heel klein.

"Het Nipah-virus wordt overgedragen van dier op mens”, legt hij uit in het AD. "Dat gebeurt in de eerste plaats door contact met een fruitvleermuis. Dat dier is de grootste drager van het virus. Maar een rechtstreekse besmetting met de mens gebeurt extreem weinig, doordat vleermuizen niet geneigd zijn om ons op te zoeken. Als het virus toch wordt doorgegeven, gebeurt dat eerder toevallig. Bijvoorbeeld wanneer een mens fruit opeet waaraan een vleermuis heeft geknabbeld.”

Besmetting via urine of uitwerpselen van varkens kan ook nog, maar die kans is in de westerse wereld extreem klein. Ook besmetting tussen mensen gebeurt niet zo snel. "Dat kan alleen gebeuren als er heel nauw contact is”, zegt Van Ranst. "Bijvoorbeeld als je iemand verzorgt die het virus heeft opgelopen. Het kan een stuk minder snel worden doorgegeven dan bijvoorbeeld het coronavirus.”

Kans op overlijden

Maar áls je het oploopt, heb je wel een probleem. "In eerste instantie lijkt het op een gewone griep. Je moet hoesten en krijgt hoofdpijn, keelpijn, spierpijn en koorts. Bij sommige patiënten kan het virus ook meer schade veroorzaken. Het kan bijvoorbeeld op de longen slaan, waardoor je in ademnood raakt. In heel ernstige gevallen kunnen ook de hersenen ontsteken. Die kunnen dan opzwellen, waardoor de patiënt in coma belandt. Een besmetting met het Nipah-virus kan dus dodelijk zijn. Als je besmet raakt, heb je tussen de 40 en 75 procent kans om te overlijden.”

Maar nogmaals: de ophef op social media is overdreven. "Je moet weten dat het virus zo'n twintig jaar geleden is ontdekt. Vanaf dan zijn er alleen nog maar gevallen vastgesteld in landen zoals India, Maleisië, Singapore en Bangladesh. In onze contreien is dat nooit gebeurd. Vooral ook omdat de fruitvleermuis, de belangrijkste drager van het virus, hier niet leeft.”