Hoeveel koffie is teveel koffie?

Koffie is voor velen een dagelijks ritueel, maar hoeveel is te veel? Koffie is op zich gezond, schrijft de New York Times, maar er zijn grenzen al liggen die niet voor iedereen hetzelfde.

Volgens deskundigen is koffie over het algemeen gunstig voor de gezondheid, en koffiedrinkers hebben bijvoorbeeld een lager risico op diabetes type 2, Parkinson, hart- en vaatziekten en vormen van kanker. Toch is het mogelijk om te veel cafeïne binnen te krijgen, wat kan leiden een verhoogde hartslag, nervositeit en slaapproblemen.

Het goede nieuws is dat het buitengewoon zelden voorkomt, omdat de meeste mensen hun tolerantie voor cafeïne goed kennen. In het algemeen kunnen volwassenen veilig tot 400 milligram cafeïne per dag consumeren, ongeveer vier koppen gewone koffie. Zwangere vrouwen moeten voorzichtiger zijn en niet meer dan 200 milligram cafeïne per dag nemen..

Het belangrijkste is om naar je lichaam te luisteren. Als je je ongemakkelijk voelt na het drinken van koffie, zoals nervositeit, is het misschien tijd om te minderen.