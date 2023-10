Kwart van de vrouwen lijdt aan bloedarmoede zonder het door te hebben: leefstijl is oorzaak

Een ijzertekort veroorzaakt enkel vage klachten. Vaak hebben vrouwen dan ook niet door dat ze een tekort hebben. Oorzaak is onder meer de moderne leefstijl waarin er weinig vlees gegeten wordt.

Hans Verhoef, universitair hoofddocent en voedingsonderzoeker aan de Wageningen Universiteit (WUR) promoveerde op het onderwerp en adviseert ijzerpillen te gebruiken. Want ijzer is belangrijk: het vervoert zuurstof in het bloed en draagt bij aan de opslag van zuurstof in de spieren. Een tekort leidt tot bloedarmoede.

Onze moderne leefstijl is de oorzaak. "In de tijd van de jagers en verzamelaars aten onze voorouders vooral fruit en vlees. Vlees is een goede bron van ijzer en de vitamine C in fruit bevordert de ijzeropname”, vertelt Verhoef in het AD. "Anno 2023 hanteren steeds meer mensen een dieet met minder of geen vlees. Dat vind ik een mooie ontwikkeling, maar het heeft ook gevolgen voor de gezondheid.” We eten bovendien meer graanproducten en bepaalde stofjes daarin remmen juist de ijzeropname.

Bij vrouwen zijn de gevolgen erger dan bij mannen. Dat komt door de menstruatie. "Een vrouw verliest dan in enkele dagen gemiddeld veertig milliliter bloed. Maar bij sommige vrouwen loopt dat op tot honderd of zelfs tweehonderd milliliter bloed."

Symptomen van een ijzertekort zijn vermoeidheid, kortademigheid en duizeligheid. Maar je lichaam kan gewend zijn geraakt aan het tekort waardoor je de symptomen nauwelijks merkt. "IJzerpillen kunnen uitkomst bieden", stelt Verhoef. "Europese richtlijnen spreken elkaar daarin tegen, terwijl de WHO zegt dat alle vrouwen ijzerpillen zouden moeten slikken. En minder bloeden, dus minder menstrueren, helpt; bijvoorbeeld geen stopweek inlassen als je de pil slikt. Betere screening, wellicht op vrijwillige basis, zou uitkomst bieden.”