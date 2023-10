Hoeveel oliebollen moet je eten om een kilo aan te komen?

De winterjas kan weer aan, en op straat hebben de oliebollenkramen zich alweer op tactische plekken gepositioneerd. Kun jij de dampende oliebol, krentenbol, appelbeignet of Berlinerbol weerstaan? Hoeveel kun je eigenlijk van dit lekkers naar binnen werken voordat je een kilo aankomt?

De Oud en Nieuw-snacks zijn niet bepaald de allergezondste keuze, maar qua calorieën vallen ze nog wel enigszins mee. Een gemiddelde oliebol met rozijnen en krenten bevat zo'n 179 kcal, een gewone oliebol 161 en een appelbeignet 147. Dit is overigens zonder poedersuiker; per eetlepel is dit 24 kcal extra. Appelflappen zijn andere koek, die zitten op zo'n 361 kilocalorieën.

Een oliebol met krenten staat qua calorieën ongeveer gelijk aan twee onbelegde volkorenboterhammen. En je eet er normaal gesproken geen tien van, toch? Mocht je toch de behoefte voelen om de halve vitrine leeg te eten, dan leert een kleine rekensom dat je 42 oliebollen met een schep poedersuiker moet eten, bovenop de dagelijkse standaardinname van 2000 kcal, om een kilo aan te komen.

Bij de verbranding van een kilo lichaamsvet komt ongeveer 7700 kcal vrij. Het vetweefsel bestaat voor ongeveer 86 procent uit vetten, die opgeslagen zijn in cellen die ook water en andere essentiële onderdelen bevatten.

Soms zijn we na een dag stevig tafelen opeens een kilo zwaarder, maar dat heeft vooral met vocht te maken en minder met de aanmaak van vetreserves. Wil je de bollen gezonder en minder calorierijk maken, dan kun je ervoor kiezen om ze zelf in de airfryer te bakken. Gebruik in plaats van witte bloem volkorenmeel en doe weinig of geen poedersuiker op het eten.