Deze producten kun je beter niet op een lege maag eten

Er zijn gezonde voedingsmiddelen die je beter niet als eerst bij het ontbijt kunt eten, omdat deze producten vlak na het opstaan een onverwacht effect kunnen hebben op de spijsvertering. Eet jij een van de volgende vier soorten voedsel wel eens op de lege maag?

Het ontbijt zorgt voor brandstof voor de rest van de dag. Een gezond en uitgebalanceerd ontbijt bestaat volgens het Duitse gezondheidsplatform Fit for Fun idealiter uit complexe koolhydraten, eiwitten en vezels. Maar sommige voedingsmiddelen kunnen ervoor zorgen dat je spijsvertering van de leg raakt, als je ze ervoor kiest om ze als eerste op de dag te nuttigen.

Yoghurt

Het is geen maag-darmdrama wanneer je een bakje yoghurt neemt op de lege maag, tenzij je een extreem gevoelige maag hebt. Maar de gezonde melkzuurbacteriën in yoghurt worden door een lege maag niet goed opgenomen. Het agressieve maagzuur doodt het gros van de nuttige microben voordat ze de darmen bereiken. Eet eerst bijvoorbeeld een handje noten of havermout. Dan is je maag ietwat gevuld en worden de bacteriën beter opgenomen.

Bananen

Een banaan bevat relatief veel glucose, wat ervoor zorgt dat je bloedsuikerspiegel stijgt. Eet je in de ochtend als eerste een banaan, dan vliegt je suikerspiegel omhoog, en daalt hij kort daarna weer. Hierdoor heb je snel weer trek in eten.

Zure dranken (citrusvruchten)

Gooi niet direct een groot glas jus d'orange achterover en schep ook geen grapefruit leeg vlak na het opstaan, want het zure vruchtensap kan brandend maagzuur veroorzaken. Ook hier geldt dat je eerst iets anders moet eten om een bodem te leggen. Een glas citroenthee of citroenwater is dan wel weer oké, want dan is het citroensap sterk verdund met water.

Rauwe groentes

Het is erg gezond om rauwe groentes te eten. De vezels, vitaminen en mineralen zijn goed voor lichaam en geest. Maar een rauwe paprika of tomaat eten op een lege maag is voor veel mensen geen goed idee. Je vraagt nogal wat van je spijsvertering, gekookte groentes zijn veel makkelijker te verteren. Je maag en darmen kunnen wel eens gaan tegenstribbelen na een dosis rauwe groentes in de vroege ochtend.