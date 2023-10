Dit is waarom karnemelk goed is voor je gezondheid

Lang niet iedereen is er dol op, maar het zurige karnemelk heeft een aantal gezonde eigenschappen. Af en toe een glas van de gefermenteerde, magere zuiveldrank is dan ook goed voor lijf en leden. Hoe wordt karnemelk eigenlijk gemaakt, en wat voor stoffen zitten erin?

Twee productiemethoden

Karnemelk kan in principe van elke melk worden gemaakt. "Bij ons wordt karnemelk gemaakt van volle melk", vertelt Durkje Brouwer de Koning tegen Nu.nl. "Dit wordt verhit, teruggekoeld en 48 uur verzuurd. Vervolgens wordt het gekarnd en dan houd je karnemelk en boter over. Karnemelk is dus zure melk zonder vet." De karnemelk uit de supermarkt wordt anders gemaakt. "Die is gemaakt van magere melk dat is aangezuurd. Daardoor heeft het vaak een scherpe, zure smaak”, aldus de zuivelmaker.

"Uiteindelijk heb je aan het einde van het proces twee dezelfde producten, maar de smaak is anders", legt melkveehouder Willem Van der Schans uit. Karnemelk wordt vooral in Nederland, Duitsland en een deel van België gedronken. "In Nederland noemen we het allemaal karnemelk, maar in Duitsland maken ze onderscheid tussen Sauermilch en Buttermilch. Sauermilch is de karnemelk die je meestal in de Nederlandse supermarkten kunt kopen: zure melk. Buttermilch is de echte, gekarnde melk."

Zeer magere drank

Gemiddeld heeft karnemelk een vetpercentage tussen de nul en een half procent. Ter vergelijking: in halfvolle melk zit minimaal 1,5 procent vet en in volle melk 3,5 procent. Het is dus echt een mager product. "Magere en halfvolle melk en melkproducten (zuivel) zoals 30+-kaas, magere en halfvolle yoghurt en karnemelk passen in Nederland in een gezond voedingspatroon", zegt woordvoerder Patricia Schutte van het Voedingscentrum. "Het nemen van zuivel hangt samen met een lager risico op darmkanker en het eten van yoghurt met een lager risico op diabetes type 2."

"Door het fermentatieproces zijn de melksuikers in karnemelk omgezet in melkzuur", zegt Van der Schans. "Dit maakt dus dat karnemelk makkelijker te verteren is. Bovendien zitten er veel eiwitten en calcium in karnemelk."

Nuttige darmbacteriën

“Door de melkzuurbacteriën geeft het vaak een goede darmflora en kan het in de meeste gevallen dienen als een soort probioticum om de darmflora goed in balans te brengen", legt Brouwer de Koning uit. "Het is friszuur, dus je ziet dat er in de zomer veel karnemelk wordt verkocht. Is de karnemelk goed koud en is het buiten lekker warm, dan is het echt een goede dorstlesser."