Meer dan een miljoen Nederlanders slikken slaappillen: artsen slaan alarm

Artsen merken dat steeds meer mensen verslaafd raken aan slaappillen. Op dit moment slikken 1,3 miljoen mensen in Nederland medicijnen tegen slaapproblemen, terwijl slaaptherapie volgens experts beter zou zijn.

Maar wie bij de huisarts aanklopt met een slaapprobleem krijgt vaak direct benzodiazepinen voorgeschreven. Tot 2020 nam het gebruik ervan af, maar daarna is het weer gaan stijgen. "Ondanks de adviezen schrijven huisartsen bij twee derde van de patiënten die voor het eerst met een slaapprobleem komen tóch medicatie voor”, vertelt Annemieke van Straten, hoogleraar klinische psychologie aan de VU in Amsterdam aan het AD. "Ik denk dat veel huisartsen geen goed alternatief hebben. Vaak stappen mensen pas laat naar de dokter met het verzoek om pillen. Voor kortere tijd een tabletje om goed te slapen, dat een patiënt zo nu en dan slikt, is niet zo erg. Maar je ziet dat er toch vaak herhaald wordt.”

En dus raken mensen verslaafd. Het afgelopen jaar moesten meer dan duizend mensen in therapie om af te kicken. "Als mensen stoppen, gaan ze weer moeilijker slapen. Ze zijn ook sneller prikkelbaar. Daar moeten ze doorheen”, stelt Peter Vossenberg, voorzitter van de Vereniging voor Verslavingsgeneeskunde Nederland. De kans op een terugval is bovendien groot als mensen weer opnieuw slaapproblemen krijgen. "Het is belangrijk om goed te kijken waarom mensen problemen hebben. Gedragstherapie geeft goede resultaten, maar dat kost meer tijd en geld.”