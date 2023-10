De vijfsecondenregel: is het echt veilig om voedsel dat op de grond snel op te rapen en nog op te eten valt?

Nee, de vijfsecondenregel is niet echt veilig. De regel zegt dat voedsel dat op de grond valt binnen vijf seconden nog veilig is om te eten, omdat bacteriën pas na vijf seconden een goede grip op het voedsel kunnen krijgen. Er is echter geen wetenschappelijk bewijs om deze regel te ondersteunen.

In feite kunnen bacteriën zich al in een fractie van een seconde aan voedsel hechten. Dit komt doordat bacteriën zich via luchtstroom en waterdamp kunnen verplaatsen. Als voedsel op de grond valt, kan het in contact komen met bacteriën die op de vloer aanwezig zijn. Deze bacteriën kunnen ziekteverwekkers bevatten, zoals salmonella, E. coli en listeria.

De hoeveelheid bacteriën die aan voedsel kan worden overgedragen hangt af van een aantal factoren, waaronder:

Het soort voedsel: nat voedsel, zoals broodje gezond of een stuk fruit, is gevoeliger voor bacteriën dan droog voedsel, zoals een beschuitje.

De oppervlakte van het voedsel: hoe groter het oppervlakte van het voedsel, hoe meer bacteriën er aan kunnen hechten.

De lengte van de tijd dat het voedsel op de grond ligt: hoe langer het voedsel op de grond ligt, hoe meer bacteriën er zich eraan kunnen hechten.

De schoonheid van de vloer: een schone vloer heeft minder bacteriën dan een vuile vloer.

Om het risico op voedselvergiftiging te verkleinen, is het beter om voedsel dat op de grond is gevallen weg te gooien. Dit is vooral belangrijk voor voedsel dat nat is, zoals broodje gezond of een stuk fruit.

Hier zijn enkele tips om voedselvergiftiging te voorkomen:

Was je handen grondig met water en zeep voordat je met voedsel gaat werken.

Houd voedsel schoon en gekoeld.

Kook vlees en gevogelte volledig door.

Verhit voedsel dat opnieuw wordt opgewarmd tot een temperatuur van 74 graden Celsius.

Bewaar voedsel op een veilige manier.

Door deze tips te volgen, kun je het risico op voedselvergiftiging aanzienlijk verkleinen.