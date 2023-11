Hoeveel kruidnoten (en ander S&P-snoepgoed) moet je eten om één kilo aan te komen?

De kleine, grote en kiloverpakkingen kruidnoten staren je al wekenlang aan in de supermarkt. Met en zonder chocolade, of in één van de vele andere smaken. De verleiding om steeds weer een handje te pakken is groot. Hoeveel kruidnoten kun je eten voordat je een kilo aankomt?

1500 kruidnoten

De caloriebehoefte van een man is ongeveer 2500 kilocalorieën per dag; voor een vrouw is dit zo'n 2000 kcal. Om een kilo extra vet te kweken, moet je 7000 tot 7700 kcal boven je caloriebehoefte aan voedsel naar binnen werken. Een gewone kruidnoot bevat ongeveer 5 kilocalorieën, dus je zult circa 1500 kruidnoten op moeten knabbelen bovenop je dagelijkse caloriebehoefte om dit dubieuze doel te behalen, puur op basis van kruidnoten (zonder chocolade of ander laagje eromheen).

Kruidnoten verbranden

Heb je je laten gaan, en wil je de extra kruidnoten er direct weer af trainen, dan kun je bijvoorbeeld twee minuten gaan traplopen per kruidnoot. Na drie minuten fietsen heb je ook een kruidnoot verbrand, en voor elke vier minuten dweilen, ramen zemen, stofzuigen of een ander zwaar huishoudelijk klusje doen, geldt hetzelfde.

Overig S&P-snoepgoed

Kruidnoten kunnen dus niet al teveel kwaad. Maar wat te bedenken van ander populair Sint & Piet-snoepgoed? Hieronder zetten we een aantal winterse lekkernijen op een rij:

Chocolade Kruidnoten (25 gram): 120 calorieën

Chocoladeletter (25 gram): 137 calorieën

Stukje pure chocolade (25 gram): 136 calorieën

Taai Taai Pop (3 stuks): 63 calorieën

Borstplaat (10 gram): 35 calorieën

Schuimpjes (3 stuks): 45 calorieën

Stukje amandelstaaf (25 gram): 113 calorieën